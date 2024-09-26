Узбекский депутат призвал МИД РФ заниматься своими делами, а не учительницей, которая избила школьника за русский язык

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия запросила у Узбекистана разъяснения после конфликта между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента на уроке русского языка.
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