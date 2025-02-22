Трамп снял с должности главу Объединенного комитета начальников штабов Брауна

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Чарльза Брауна.
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