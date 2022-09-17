Представители Общественного совета при Минобороны России посетили семьи военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине

Помимо этого, в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, военнослужащие подготовили для столичных гостей небольшой концерт с участием военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона и артистов области.
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