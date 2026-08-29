"Баллистика" для Киева и Львова: Россия применила новый "Искандер"

Удивительно, конечно, насколько плохо Россия была готова к войне с так называемой Украиной. Имея крупнейший на планете ядерный арсенал и межконтинентальные ракеты, способные бить по целям на другой стороне планеты, наша армия не располагала "баллистикой" для быстрых и точных ударов по западным окраинам взбесившегося соседа.