"Баллистика" для Киева и Львова: Россия применила новый "Искандер"

Удивительно, конечно, насколько плохо Россия была готова к войне с так называемой Украиной. Имея крупнейший на планете ядерный арсенал и межконтинентальные ракеты, способные бить по целям на другой стороне планеты, наша армия не располагала "баллистикой" для быстрых и точных ударов по западным окраинам взбесившегося соседа.
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