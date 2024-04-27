Посольство РФ: заявления главы ВС Британии граничат с оправданием терроризма

Слова начальника штаба обороны Великобритании, адмирала Тони Радакина об усилении военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударов вглубь территории РФ на фоне притока помощи Запада будут восприниматься киевским режимом как "зеленый свет" для дальнейшей эскалации, заявили в посольстве России в Лондоне.