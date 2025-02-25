Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Парк роз в Бахчисарайском районе и передвижная обсерватория на Могаби станут новыми изюминками экскурсионного продукта, которые в ближайшие годы предложат туристам в Крыму.
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