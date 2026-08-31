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Падение эфириума ниже $2388 может спровоцировать ликвидацию длинных позиций на $903 млн

Падение эфириума ниже $2388 может спровоцировать ликвидацию длинных позиций на $903 млн

Согласно данным аналитического сервиса Coinglass, если цена эфириума (ETH) опустится ниже отметки $2388, совокупный объём принудительных ликвидаций длинных позиций на крупных централизованных биржах достигнет $903 млн.

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