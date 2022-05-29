Урсула фон дер Ляйен: Евросоюз продолжит закупать российскую нефть, желая ограничить доходы России от продажи энергоресурсов

Евросоюз так и не смог ввести против России шестой пакет санкций из-за отказа ряда стран вводить эмбарго на российскую нефть, что должно было стать основой нового пакета ограничений.
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