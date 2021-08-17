Спички - не игрушка

86 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам: Русские не умеют достойно проигрывать

Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам: Русские не умеют достойно проигрывать

Русские не умеют проигрывать? Ирина Винер-Усманова напомнила о реальных результатах Израиля. В ответ на реплику тренера гимнастки Линой Ашрам о том, что русские не умеют проигрывать, Ирина Винер-Усманова напомнила о реальных результатах Израиля.

Вернуться к статье
84
Обсудить
Андрей
евреи честно выигрывать никогда не могли
Татьяна Браун
Умеют. При действительно честном судействе. И проигрывали не раз. Но обидно проигрывать из-за сволочизма.
Астон Мартин
Шесть минут подделывали оценки - это позор судейства и по сути отмирание его из за предвзятости судейства , никто не будет этого терпеть когда предпочтение судей идет из за политических пристрастий , это ужас что пришлось испытать прекрасным нашим гимнасткам , замечательным сестрам Авериным и позор судейству на куаркодовой дерьмоолимпиаде ...
Марфа Носовская
А евреи умеют честно обманывать.
Марфа Носовская
Сколько ни пытаются "угробить " нас, в том числе и в спорте- ничего не получается. Свистопляска с не той музыкой для синхронисток в Токио напомнила мне такое же свинство в далёких семидесятых,когда вот так же Родниной вырубили музыку на чемпионате мира по фигурному катанию. Но наши не остановились, докатали программу до конца, взяли золото. Не сломить нас! Не сломить!
Валерий Иванович Емельяненко
А вот вы не умеете честно выигрывать, что делать если ваш менталитет подлый и воровской
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Ух ты...Нууу, если сама ЗусЬманн так сказала, то- таки -да...а она, кстати кто такая? Из какого кишлака? Первый раз слышу это фамилие.
Elena
А израильтянки не умеют достойно выигрывать!

Картина дня

наверх