Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам: Русские не умеют достойно проигрывать

Русские не умеют проигрывать? Ирина Винер-Усманова напомнила о реальных результатах Израиля. В ответ на реплику тренера гимнастки Линой Ашрам о том, что русские не умеют проигрывать, Ирина Винер-Усманова напомнила о реальных результатах Израиля.