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Две новые модели авто выпустят на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Машины будут выпускаться в партнерстве с китайскими производителями. В течение двух лет «АвтоВАЗ» выпустит две новые модели на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

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