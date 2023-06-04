Две новые модели авто выпустят на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Машины будут выпускаться в партнерстве с китайскими производителями. В течение двух лет «АвтоВАЗ» выпустит две новые модели на бывшем заводе Nissan в Петербурге.
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