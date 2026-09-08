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Северяне написали диктант в первый День языков народов России

Северяне написали диктант в первый День языков народов России

Ямал вместе со всей страной впервые отметил новый праздник — День языков народов России. Центральным событием стал Всероссийский просветительский диктант в Салехарде, который северяне написали в традиционных нарядах, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».

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