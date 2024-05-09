Самые популярные подержанные электрокары в России

NISSAN LEAF — самый востребованный подержанный электромобиль в нашей стране. По данным маркетингового агентства НАПИ, продажи подержанных электромобилей за январь-март текущего года выросли на 5,1% по сравнению с первым кварталом прошлого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии