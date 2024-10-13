Военные эксперты из Соединённых Штатов Америки убеждены в том, что командование украинских Вооружённых сил сконцентрировало усилия на увеличении собственного плацдарма в курском приграничье, неподалёку от посёлка Весёлое.
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