Парламент Абхазии решил поставить вне закона майнинг криптовалюты и сделать эту деятельность уголовно наказуемым проступком.
Абхазия: стрельба в парламенте из-за закона о майнинге
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Хотят жить по типу Сальвадора, там майнинг и криптовалюта в обиходе!
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16 час.
В
Воробей
Нет. Они, кучка таковых, просто хотят воровать чужое для личного обогащения. И это в стране, где электричество подаётся населению по расписанию каждый день.
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16 час.
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