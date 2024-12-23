Абхазия: стрельба в парламенте из-за закона о майнинге

Хотят жить по типу Сальвадора, там майнинг и криптовалюта в обиходе!

В

Воробей

Нет. Они, кучка таковых, просто хотят воровать чужое для личного обогащения. И это в стране, где электричество подаётся населению по расписанию каждый день.