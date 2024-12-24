Россиянам рассказали, с какого возраста можно брать детей на отдых в жаркие страны

В зимний период По словам врача-педиатра педиатрического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Лусине Авакян, зимние поездки в жаркие страны с детьми следует планировать начиная с 3 лет, при этом продолжительность отдыха должна составлять не менее 14 дней для успешной адаптации ребенка.