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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, с какого возраста можно брать детей на отдых в жаркие страны

Россиянам рассказали, с какого возраста можно брать детей на отдых в жаркие страны

В зимний период По словам врача-педиатра педиатрического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Лусине Авакян, зимние поездки в жаркие страны с детьми следует планировать начиная с 3 лет, при этом продолжительность отдыха должна составлять не менее 14 дней для успешной адаптации ребенка.

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