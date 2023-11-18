еЕсли говорить конкретно про товарища Си, то он не подвел нас в Сан-Франциско, совсем не подвел

Политнавигатор Третий не лишний: Путин стал незримым участником встречи Байдена и Си Что изменилось и что осталось неизменным после саммита в Сан-Франциско А мы тут в Москве немного ревнуем (впрочем, чего скрывать-то? Совсем даже не немного!): главный друг России, председатель КНР товарищ Си Цзиньпин сепаратно встретился с главным супостатом Байденом и проговорил с ним аж четыре часа.