Росреестр мо, как прекратить регистрацию дкп, когда нужно расторгнуть Договор. Личный опыт юриста

#Росреестр #договор купли продажи #Одинцово #земельный участок #признание права собственности #собственник жилья #участок в снт #купить земельный участок #продать земельный участок #прокуратура московской области ДКП и причины расторжения Мною 21.
#Росреестр #договор купли продажи #Одинцово #земельный участок #признание права собственности #собственник жилья #участок в снт #купить земельный участок #продать земельный участок #прокуратура московской области ДКП и причины расторжения Мною 21.
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