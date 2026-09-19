Дмитриев: Россия готова работать с «Альтернативой для Германии» по газу

Допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по восстановлению газопровода «Северный поток» спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 19 сентября в Х.