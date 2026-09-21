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Царьград

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New York Post: Учителя года из Луизианы задержали за стрельбу

New York Post: Учителя года из Луизианы задержали за стрельбу

В Луизиане 25-летнего учителя Кайла Делейни арестовали за стрельбу в Дональдсонвилле. Обвинения в покушении на убийство и незаконное использование оружия.

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