Хозяин аквариума раскрыл тайну гибели рыбок благодаря камере наблюдения

Хозяин аквариума заметил, что его рыбки лежат на дне, и решил разобраться, что же произошло. Просмотр записи с камеры раскрыл неожиданную причину: девушка подошла сфотографировать рыбок, но случайно уронила телефон прямо в аквариум.
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