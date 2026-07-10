Хозяин аквариума раскрыл тайну гибели рыбок благодаря камере наблюдения

Хозяин аквариума заметил, что его рыбки лежат на дне, и решил разобраться, что же произошло. Просмотр записи с камеры раскрыл неожиданную причину: девушка подошла сфотографировать рыбок, но случайно уронила телефон прямо в аквариум.