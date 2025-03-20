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Власти Британии захотели применить ядерное оружие без согласования с США

Власти Британии захотели применить ядерное оружие без согласования с США

Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота.

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Комментарии
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федор
Мелкобритовский недомерок ты хоть понимаешь, что твой поганый остров превратится в Атлантиду и земля станет чище от вас ублюдков , которые могут только гадить?
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16 час.
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