«Вы меня предали»: Пугачева вновь высказалась об измене соотечественников

«А может всё это зря?»: пустив слезу Пугачева высказалась об измене соотечественников Отъезд Аллы Пугачёвой в 2022 году прошёл достаточно скромно, то и дело изредка появляющаяся информация о нахождении певицы на земле обетованной был окутан загадками.
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