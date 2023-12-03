«Вы меня предали»: Пугачева вновь высказалась об измене соотечественников

«А может всё это зря?»: пустив слезу Пугачева высказалась об измене соотечественников Отъезд Аллы Пугачёвой в 2022 году прошёл достаточно скромно, то и дело изредка появляющаяся информация о нахождении певицы на земле обетованной был окутан загадками.