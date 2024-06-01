Брянская область будет налаживать связи с зарубежными партнерами

Губернатор Александр Богомаз встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время рабочей встречи обсуждалось, в том числе, развитие внешнеэкономических связей Брянской областиГубернатор Александр Богомаз встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.