Брянская область будет налаживать связи с зарубежными партнерами

Губернатор Александр Богомаз встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время рабочей встречи обсуждалось, в том числе, развитие внешнеэкономических связей Брянской областиГубернатор Александр Богомаз встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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