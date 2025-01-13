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Trump Team Studies Gradual Tariff Hikes

“Members of President-elect Donald Trump’s incoming economic team are discussing slowly ramping up tariffs month by month, a gradual approach aimed at boosting negotiating leverage while helping avoid a spike in inflation,” Bloomberg reports.

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