Будущее против настоящего

Второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной ожидаемо не принес значимых прорывов. Главные достижения продолжают оставаться в гуманитарной плоскости: обмен пленными и телами погибших, вопросы обмена гражданскими, не более.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии