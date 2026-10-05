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Царьград

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Новосибирцы сдали 432 кг крышечек в Центральном парке

Новосибирцы сдали 432 кг крышечек в Центральном парке

С начала года посетители Центрального парка Новосибирска собрали 2 156 килограммов вторсырья, включая 432 килограмма пластиковых крышечек и 136 килограммов жестяных и алюминиевых банок.

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