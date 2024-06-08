Медуз всё чаще стали встречать в Сочи Обычно их любимое место — побережье Новороссийска, но иногда приплывают в гости и к нам.
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Медуз всё чаще стали встречать в Сочи Обычно их любимое место — побережье Новороссийска, но иногда приплывают в гости и к нам.