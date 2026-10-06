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Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Африки до 4,3%

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Африки до 4,3%

Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту стран Африки к югу от Сахары на 2026 год — теперь он составляет 4,3% вместо ожидавшихся ранее 4,1%.

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