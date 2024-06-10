Городок Вирпазар может похвастаться арочными старинными мостами. Черногория

Городок Вирпазар мы посетили попутно в Центральную Черногорию. Решила поездить по стране, затем направлюсь в Албанию досмотреть горные каньоны, древние крепости, извилистые реки и бескрайние озёра, а ещё доесть вкусные сыры, которые мне полюбились во время первого заезда.
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