Городок Вирпазар может похвастаться арочными старинными мостами. Черногория

Городок Вирпазар мы посетили попутно в Центральную Черногорию. Решила поездить по стране, затем направлюсь в Албанию досмотреть горные каньоны, древние крепости, извилистые реки и бескрайние озёра, а ещё доесть вкусные сыры, которые мне полюбились во время первого заезда.