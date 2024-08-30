Праздник Успения Пресвятой Богородицы в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

28 августа 2024 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г.