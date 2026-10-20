«Коронация Николая II и Александры Федоровны в Успенском соборе Кремля 14 (26) мая 1896 г.», Лауриц Туксен Фото: Центр "Эрмитаж-Казань" В выставочном Центре «Эрмитаж – Казань» 23 октября откроется выставка «Николай II: семья и престол», которая познакомит жителей и гостей города с мемориальными предметами семьи последнего российского императора.
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