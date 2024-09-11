Кеннеди-младший озвучил "рецепт" ядерной гибели США

Бывший независимый кандидат в президенты США предупредил, что конфронтация с Россией может обернуться ядерным самосожжениемДональд Трамп в ходе прошедших дебатов с Камалой Харрис озвучил, пожалуй, самую главную мысль — у России есть ядерное оружие и поэтому с ней нужно вести диалог.