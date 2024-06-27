Развод в России под угрозой: сколько придется выложить в ЗАГСе, чтобы не видеть вторую половину

Стоит отметить, что на текущий момент размер пошлины составляет всего 650 рублей. Увеличение коснется случаев, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, принимают решение о разводе по обоюдному согласию, а также при расторжении брака через суд.