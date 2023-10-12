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Глава ГУР признал, что ВСУ «выбились из графика»

Глава ГУР признал, что ВСУ «выбились из графика»

Киев вряд ли сможет завершить конфликт на Украине победой в 2023 году. Наличие проблем признал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает «Коммерсант» со ссылкой на украинские СМИ.

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