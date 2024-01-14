С начала года в Астраханской области сгорели 5 автомобилей

Причиной чаще всего была неисправность электрооборудования. Регионально управление МЧС информирует, что с начала нового года в Астраханской области уже зафиксировано 5 возгораний различных видов автотранспорта.
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