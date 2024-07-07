Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов, что он был на полях сражений

Президент США Джо Байден попал в скандал после того, как выступая перед военнослужащими и их семьями на барбекю в Белом доме в честь Дня независимости заявил, что объездил с ними весь мир и "был в боях на полях сражений".
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