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Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов, что он был на полях сражений

Ветераны США раскритиковали Байдена из-за слов, что он был на полях сражений

Президент США Джо Байден попал в скандал после того, как выступая перед военнослужащими и их семьями на барбекю в Белом доме в честь Дня независимости заявил, что объездил с ними весь мир и "был в боях на полях сражений".

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