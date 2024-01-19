Как в Европе. В Ростовской области трудовые мигранты едва не сорвали работу предприятия "Химпэк"

Гастарбайтерам не понравилась заработная плата в 80-85 тысяч рублей за месяц.В городе Шахты Ростовской области трудовые мигранты попытались остановить работу одного из цехов на заводе "Химпэк", который занимается производством тары и мешков для транспортировки.