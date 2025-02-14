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Царьград

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Эксперт из Новосибирска рассказал о перспективах работы YouTube

Эксперт из Новосибирска рассказал о перспективах работы YouTube

Хостинг практически перестал работать в России полгода назад. При этом официально сообщается, что никаких действий по блокировке сервиса власти не предпринимали.

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