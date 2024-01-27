США и Израиль отхлёстаны по щекам: Лавров взорвал в ООН информационные бомбы

Сергей Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совбеза ООН по Украине и открытых дебатов по ситуации на Ближнем Востоке, сказав правду об отношениях с США и чего ожидает Израиль.