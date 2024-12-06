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Новый гигантский ИИ-кампус M**a похож на процессор, и это не случайность О созд...

Новый гигантский ИИ-кампус M**a похож на процессор, и это не случайность О созд...

Новый гигантский ИИ-кампус M**a похож на процессор, и это не случайностьО создании 1,5-ГВт кампуса, запитанного от газовых турбин, компания сообщила на следующий день после заявления о готовности запитать свои дата-центры от атомных реакторов.

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