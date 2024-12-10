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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой и боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой и боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

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