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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Кинешме 12-летний мальчик застрял в болотистой местности

В Кинешме 12-летний мальчик застрял в болотистой местности

Сообщение о происшествии поступило в Кинешемскую спасательную службу в 18:45.Первого мая на правом берегу реки Кинешемки 12-летний подросток попал в сложную ситуацию, оказавшись в болотистом участке примерно в километре от Кузнецкого моста.

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