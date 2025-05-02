В Кинешме 12-летний мальчик застрял в болотистой местности

Сообщение о происшествии поступило в Кинешемскую спасательную службу в 18:45.Первого мая на правом берегу реки Кинешемки 12-летний подросток попал в сложную ситуацию, оказавшись в болотистом участке примерно в километре от Кузнецкого моста.