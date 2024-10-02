На Украине прошли успешные полетные испытания новой баллистической ракеты. Об этом на форуме оборонных индустрий в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, потерявший легитимность после истечения срока полномочий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Украина объявила об испытании баллистической ракеты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Вовка, завязывай с запрещенкой, а то скоро будешь, как Мюнхаузен, на ядре летать...)
Ответить
12 час.
ИИ
Иван Иванов
мучает вопрос-почему он ещё жив????????????????????????????
Ответить
9 час.
Юрий Золотарев
А еще он не сказал об увеличении выпуска "боевых помидоров" (консервированных, в банках по 3л.) - первейшее средство для сбития расейских ракет и дронов! Снайпер(ша!) сидит на балконе, и када мимо пролетает ракета/дрон, мастерский бросок снайпера(ши!) сбивает его (ее) нннафиг!! И вот вам - очередная зрадская пэрэмога!!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии