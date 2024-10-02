Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Совершенно ошибочно некоторые думают , что при взрыве ФАБ 3000 происходят какие -то разрушения! На сам...Хайруллин: Мы ещё...
  • Юрий Золотарев
    А еще он не сказал об увеличении выпуска "боевых помидоров" (консервированных, в банках по 3л.) - первейшее средство ...Украина объявила ...
  • Анатолий Страшко
    Это кого в покое оставить?. Это кого "нас"? Чтобы потом слушать очередного кравчука, как он будет из ружья с балкона ...«Только победа!.....

Украина объявила об испытании баллистической ракеты

Украина объявила об испытании баллистической ракеты

На Украине прошли успешные полетные испытания новой баллистической ракеты. Об этом на форуме оборонных индустрий в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, потерявший легитимность после истечения срока полномочий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Надежда
Вовка, завязывай с запрещенкой, а то скоро будешь, как Мюнхаузен, на ядре летать...)
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12 час.
ИИ
Иван Иванов
мучает вопрос-почему он ещё жив????????????????????????????
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9 час.
Юрий Золотарев
А еще он не сказал об увеличении выпуска &quot;боевых помидоров&quot; (консервированных, в банках по 3л.) - первейшее средство для сбития расейских ракет и дронов! Снайпер(ша!) сидит на балконе, и када мимо пролетает ракета/дрон, мастерский бросок снайпера(ши!) сбивает его (ее) нннафиг!! И вот вам - очередная зрадская пэрэмога!!
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4 час.

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