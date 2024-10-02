Украина объявила об испытании баллистической ракеты

Вовка, завязывай с запрещенкой, а то скоро будешь, как Мюнхаузен, на ядре летать...)

Юрий Золотарев

А еще он не сказал об увеличении выпуска "боевых помидоров" (консервированных, в банках по 3л.) - первейшее средство для сбития расейских ракет и дронов! Снайпер(ша!) сидит на балконе, и када мимо пролетает ракета/дрон, мастерский бросок снайпера(ши!) сбивает его (ее) нннафиг!! И вот вам - очередная зрадская пэрэмога!!