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Команду Капризова ограбит американский чемпион Олимпиады? Хьюз может требовать контракт на уровне Макара

Команду Капризова ограбит американский чемпион Олимпиады? Хьюз может требовать контракт на уровне Макара

Сложная ситуация для «Уайлд».«Миннесота Уайлд» заполучила Куинна Хьюза меньше года назад, но уже сейчас клубу приходится решать серьезную задачу.

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