Эксперт Тони Эдвард: Перестать падать ниже $100 000 биткоину поможет «сухой порошок»

Аналитик информационно-аналитического портала Thinking Crypto Тони Эдвард считает, что биткоин может поддерживаться выше уровня $100 000 благодаря растущим запасам стейблкоинов и снижению предложения на криптобиржах.
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