Журнал «Профиль»

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В МИД России заявили о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по Ливии

В МИД России заявили о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном по Ливии

В России выразили готовность решить с США и другими странами вопросы по Ливии. Однако в Вашингтоне до сих пор не вышли на связь с Москвой, чтобы обсудить предложение о запуске механизма российско-американских консультаций по урегулированию ситуации.

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