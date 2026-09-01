Financial Times: нехватка плутония задержит ядерные проекты

Нехватка плутония угрожает инновациям в атомной энергетике. Франция вкладывает €40 млрд в переработку ядерных отходов, но в Великобритании плутоний будет захоронен, что вынудило Newcleo покинуть страну.
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