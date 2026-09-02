В Южной Корее задержали четырех человек за поставки автомобилей в Россию

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press Власти Южной Кореи пресекли канал массовых поставок автомобилей в Россию в обход санкций.
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