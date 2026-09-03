В Красноярском крае мальчик играл со спичками и сгорел во время пожара

В Красноярском крае двухлетний мальчик устроил пожар, играя со спичками, и сгорел. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
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