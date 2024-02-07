Аристократка впервые снялась обнажённой для Playboy

Аристократка впервые снялась обнажённой для мужского журнала Playboy. Новой героиней немецкого выпуска стала принцесса Саксонская, праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа III — 37-летняя Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис.
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